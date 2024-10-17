Компания Citroen на автосалоне в Париже презентовала обновленный SUV C4

Обновленный компактный кроссовер C4 презентовала компания Citroen на автосалоне в Париже через 4 года после его дебюта, сообщает газета "За рулем".

Новая линейка C4 оборудована двумя электромоторами, максимальный запас хода которых составляет более 400 километров. Предлагаются также и гибридные версии.

У рестайлингового C4 - новые светодиодные, разделенные на три горизонтальных элемента фары, усовершенствованные формы бампера. В перечне обновлений также - 18-дюймовые диски, которые назвали Amber.

Интерьер Citroen C4 аналогичен предыдущей модели. Но при этом у него теперь новые сиденья Advanced Comfort, у которых толщина пены увеличилась на 15 мм.

У автомобиля модернизирована и приборная панель, центральный 10-дюймовый дисплей оснащен ChatGPT (для лучшего распознавания голоса) и стандартной 3D-навигацией.