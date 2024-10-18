В Москве проходит тестирование беспилотный трамвай

Первый беспилотный трамвай в России успешно прошел второй этап тестирования. Он проехал по московским улицам более 1,8 тысячи километров и не допустил ни одного нарушения ПДД, пишет Аbw.by.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце августа заявил, что беспилотный трамвай успешно завершил первый этап теста и готов выйти на линию, чтобы курсировать по маршруту с пассажирами.

Но пока на всякий случай в кабине трамвая-беспилотника присутствует водитель.

В целом планируется к 2030 году перевести свыше половины трамвайных маршрутов Москвы в беспилотный режим работы. Аналогичная автономная система будет тестироваться вскоре и в метро российской столицы.