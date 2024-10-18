В США расплодились выброшенные на улицу кролики и начали мстить людям

19:45 2024-10-18
В США расплодились выброшенные на улицу кролики и начали мстить людям

Животные усыпали экскрементами улицы, испортили сады, повредили множество растений.

Расплодившиеся кролики в американском штате Вашингтон стали терроризировать жителей района Хиллъярд, пишет The Spokesman-Review.

Предполагается, что эти животные - потомки кроликов, которых примерно лет 8 назад подарили кому-то из местных граждан на Пасху. Питомцев выбросили на улицу, и со временем они расплодились.

Жители жалуются, что животные мстят людям: усыпали экскрементами улицы, испортили сады, повредили множество растений. Одна из американок отметила, что одичавшие кролики так голодны, что едят даже корни цветов, которые она высаживает.

Зверьки, кроме того, стали привлекать в Хиллъярд многих людей из других населенных пунктов. Они приезжают в таком количестве, что создают пробки на узких дорогах района. Многие при этом пытаются поймать кроликов в большие сачки.

Но есть и те, кто радуется такому количеству кроликов. Например, Брайан Кодилл и его жена подкармливают зверьков. По его словам, кролики его дому стали доверять, и теперь часто прячутся в его дворе.

Но основная часть жителей района хотя избавиться от четвероногих соседей. Они обращались в разные организации с просьбой поймать и вывезти кроликов, однако им ответили отказом. Теперь они написали мэру, однако меры все еще не приняты.

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