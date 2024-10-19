Российский Sollers анонсировал выпуск роскошного минивэна с китайскими корнями

Линейка российского бренда Sollers скоро пополнится минивэном бизнес-класса. Он будет представлять собой перекроенную китайскую модель и, как прогнозируют эксперты, станет самым доступным среди автомобилей данного класса на рынке РФ.

Российский машиностроительный холдинг под собственным брендом уже выпускает несколько реинжиниринговых моделей JAC. Новую модель презентовали на выставке перед саммитом БРИКС в Казани, и «Мотор» сделал эксклюзивные фотографии. На фото запечатлён автомобиль с эмблемами этой российской марки, в нем можно узнать китайский JAC Refine RF8.

В Китае JAC Refine RF8 доступен с 2023 года. Он стал первой моделью марки, которая построена на модульной платформе MUSE, позволяющей выпускать и бензиновые версии, и заряжаемые гибриды. И даже - электрокары. Спереди у Refine RF8 - стойки McPherson, сзади многорычажная подвеска. Двигатель внутреннего сгорания расположен поперечно, а привод - на переднюю ось.

На выбор предлагаются 2 версии: с 2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 252 л. с. (в связке с 8-диапазонным «автоматом» и с гибридной установкой на базе двигателя 1.5). А также - версия с двумя электромоторами. Суммарно агрегаты развивают 421 л. с., ёмкость батареи составляет 44,6 кВт•ч. Запас хода заявлен до 1 200 километров.

В России производство данной модели будет налажено на мощностях Sollers, выпускать её будут под другим именем. Журналисты «Мотора» считают, что это произойдёт уже в следующем году. За основу минивэна Sollers взяли негибридную версию.

Из оснащения новинки заявлены двухзонный климат-контроль, сидения второго ряда с подогревом, функцией массажа, вентиляцией и выдвижными оттоманками. Там есть также система кругового обзора, пара люков на крыше, беспроводная зарядка для смартфона, система мониторинга слепых зон.

Салон у минивэна - семиместный.