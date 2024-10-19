Российский Sollers анонсировал выпуск роскошного минивэна с китайскими корнями

17:45 2024-10-19
Российский Sollers анонсировал выпуск роскошного минивэна с китайскими корнями

Машиностроительный холдинг под собственным брендом уже выпускает несколько реинжиниринговых моделей JAC.

Линейка российского бренда Sollers скоро пополнится минивэном бизнес-класса. Он будет представлять собой перекроенную китайскую модель и, как прогнозируют эксперты, станет самым доступным среди автомобилей данного класса на рынке РФ.

Российский машиностроительный холдинг под собственным брендом уже выпускает несколько реинжиниринговых моделей JAC. Новую модель презентовали на выставке перед саммитом БРИКС в Казани, и «Мотор» сделал эксклюзивные фотографии. На фото запечатлён автомобиль с эмблемами этой российской марки, в нем можно узнать китайский JAC Refine RF8.

В Китае JAC Refine RF8 доступен с 2023 года. Он стал первой моделью марки, которая построена на модульной платформе MUSE, позволяющей выпускать и бензиновые версии, и заряжаемые гибриды. И даже - электрокары. Спереди у Refine RF8 - стойки McPherson, сзади многорычажная подвеска. Двигатель внутреннего сгорания расположен поперечно, а привод - на переднюю ось.

На выбор предлагаются 2 версии: с 2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 252 л. с. (в связке с 8-диапазонным «автоматом» и с гибридной установкой на базе двигателя 1.5). А также - версия с двумя электромоторами. Суммарно агрегаты развивают 421 л. с., ёмкость батареи составляет 44,6 кВт•ч. Запас хода заявлен до 1 200 километров.

В России производство данной модели будет налажено на мощностях Sollers, выпускать её будут под другим именем. Журналисты «Мотора» считают, что это произойдёт уже в следующем году. За основу минивэна Sollers взяли негибридную версию.

Из оснащения новинки заявлены двухзонный климат-контроль, сидения второго ряда с подогревом, функцией массажа, вентиляцией и выдвижными оттоманками. Там есть также система кругового обзора, пара люков на крыше, беспроводная зарядка для смартфона, система мониторинга слепых зон.

Салон у минивэна - семиместный.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
20:25

Инга Райтова

Hyundai и Zeiss создали для автомобилей голографический дисплей

Hyundai и Zeiss создали для автомобилей голографический дисплей

Голограмма на лобовом стекле даст возможность водителю контролировать работу систем автомобиля, скорость и иную важную информацию.
Инга Райтова
19:54

Инга Райтова

В Британии из-за переполненности тюрем досрочно отпустят заключенных

В Британии из-за переполненности тюрем досрочно отпустят заключенных

В июле министр юстиции страны Шабана Махмуд объявила о новом механизме по условно-досрочному освобождению.
Инга Райтова
19:45

Инга Райтова

В США расплодились выброшенные на улицу кролики и начали мстить людям

В США расплодились выброшенные на улицу кролики и начали мстить людям

Животные усыпали экскрементами улицы, испортили сады, повредили множество растений.
Инга Райтова
19:31

Инга Райтова

Британка решила прыгнуть под поезд, но нежданно нашла себе мужа

Британка решила прыгнуть под поезд, но нежданно нашла себе мужа

От этого шага ее остановил незнакомый машинист. Девушка спустя время решила его поблагодарить, и знакомство перешло в новую фазу.
Инга Райтова
19:23

Инга Райтова

В Москве проходит тестирование беспилотный трамвай

В Москве проходит тестирование беспилотный трамвай

В целом планируется к 2030 году перевести свыше половины трамвайных маршрутов Москвы в беспилотный режим работы.
Инга Райтова
13:51

Инга Райтова

В компании Meta уволили десятки сотрудников из-за злоупотребления талонами на питание

В компании Meta уволили десятки сотрудников из-за злоупотребления талонами на питание

Они покупали на выданные купоны зубную пасту, чай, средства от прыщей и другие товары повседневного пользования.