В Британии из-за переполненности тюрем досрочно отпустят заключенных

19:54 2024-10-19
В Британии из-за переполненности тюрем досрочно отпустят заключенных

В июле министр юстиции страны Шабана Махмуд объявила о новом механизме по условно-досрочному освобождению.

Около 1,1 тысячи заключенных хотят освободить досрочно в Британии из-за сильной переполненности тюрем, сообщает РИА Новости.

В сентябре свыше 1,7 тысячи преступников тоже были отпущены по УДО в связи с нехваткой мест в пенитенциарных учреждениях страны. Почти 40 заключенных при этом выпустили по ошибке и их возвратили в тюрьму.

По данным газеты Times, новая партия заключенных будет отпущена на свободу 22 октября.

В июле министр юстиции Британии Шабана Махмуд объявила о новом механизме по условно-досрочному освобождению. Благодаря ему заключенные могут выйти из тюрьмы по прошествии 40 процентов назначенного срока вместо установленных ранее 50 процентов.

Новые меры не распространяются на тех, кого обвинили в терроризме, домашнем или сексуальном насилии и ряде иных тяжких преступлений.

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