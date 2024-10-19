Hyundai и Zeiss создали для автомобилей голографический дисплей

20:25 2024-10-19
Hyundai и Zeiss создали для автомобилей голографический дисплей

Голограмма на лобовом стекле даст возможность водителю контролировать работу систем автомобиля, скорость и иную важную информацию.

Hyundai Mobis совместно с немецкой оптической компанией Zeiss приступили к разработке технологии для производства голографического дисплея на лобовом стекле, сообщает Аbw.by.

Технология использует лобовое стекло машины для отображения разной информации о состоянии авто, дорожной ситуации в виде голограммы. Она будет также поддерживать информационно-развлекательную функцию. Массовое производство систем HUD планируется начать в 2027 году.

Голограмма на лобовом стекле даст возможность водителю контролировать работу систем автомобиля, скорость и иную важную информацию, не упуская дорожную ситуацию. 

Zeiss в данном тандеме будет выпускать линзы к проектору и пленку толщиной менее 0,1 мм, которая и станет экраном для транслируемого изображения.

Компании уже разработали демонстрационный прототип новой технологии и провели закрытый показ его возможностей.

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