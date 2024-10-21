Публике представили гибридный Subaru Crosstrek с запасом хода 1000 км

16:14 2024-10-21
Публике представили гибридный Subaru Crosstrek с запасом хода 1000 км

Новая модификация вседорожного хэтчбека предназначена для внутреннего рынка Японии.

Компания Subaru презентовала новую модификацию вседорожного хэтчбека Crosstrek. В название внесена приставка Strong Hybrid, а авто предназначено для внутреннего рынка Японии.

В силовую установку Subaru Crosstrek Strong Hybrid входит 2,5-литровый горизонтально-оппозитный бензиновый ДВС (160 л.с.), встроенный в трансмиссию синхронный электродвигатель (88 кВт, 120 л.с.), литий-ионная батарея (1,1 кВт*ч), 63-литровый бак.

Система функционирует по параллельной схеме, для большинства дорожных сценариев при этом задействуется электромотор. Если нужна большая мощность, тогда акцент в работе смещается на ДВС.

Бензиновый двигатель машины отличается повышенным тепловым КПД. В единый электроблок вынесено управление ДВС и литий-ионной батареей, что повысило эффективность расходования электроэнергии. автомобиль при этом имеет механический полный привод: задняя ось приводится в движение через карданный вал.

В компании Subaru заявили: Crosstrek Strong Hybrid на 20 процентов экономичнее бензинового аналога. На одном баке и при заряженной полностью батарее машина может проехать до 1 тысячи километров. В Японии продажи новинки стартуют в декабре.

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