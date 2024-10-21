В Минске при демонтаже гаражей рабочий украл «Жигули»

В милицию обратился 73-летний пенсионер из Минска, заявивший, что при сносе гаражей у него исчезли исправные «Жигули». Их стоимость оценивается не менее, чем в 3000 белорусских рублей.

Как выяснилось, демонтажом гаражей занималась рабочая бригада. 57-летний подсобник увидел в одной из секций ВАЗ-2103 и стал ждать - вернется ли за автомобилем хозяин? Когда этого не произошло, он придумал схему, чтобы выкрасть авто.

Мужчина снял с машины регистрационные знаки, чтобы ее нельзя было идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, и вызвал эвакуатор. Водителю вор рассказал, будто авто принадлежит его родственнику. В итоге «Жигули» по просьбе «заказчика» привезли в другой район - для отвода подозрений.

Но схема провалилась. После заявления владельца машины в милицию автомобиль стали искать и быстро установили злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.