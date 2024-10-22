Их всех авто легендарный футболист Лев Яшин отдавал предпочтение ГАЗ и Mazda.

18:06 2024-10-22
Их всех авто легендарный футболист Лев Яшин отдавал предпочтение ГАЗ и Mazda.

Mazda 626 знаменитому советскому вратарю презентовало немецкое подразделение японского концерна Muller в честь его 60-летия.

Легендарному советскому футболисту, пятикратному чемпиону Советского Союза Льву Яшину 22 октября 2024-го года могло бы исполниться 95 лет.

Свою спортивную карьеру звезда спорта посвятил московскому «Динамо». Но любил также и автомобильный мир. На каких машинах ездил великий футболист?

Как сообщает Autonews.ru, его первым автомобилем стал ГАЗ-21, легендарная «Волга». Эту машину белого цвета Яшин купил в 1958 году, оформив на нее специальный талон.

Изначально данная эта модель предназначалась для чиновников и политиков, известных личностей страны.

Второй машиной Яшина опять стала "Волга": ГАЗ-24. Этот белый седан знаменитый вратарь купил в 1976 году. Автомобиль комплектовался 2,4-литровым двигателем мощность 98 л.с.

Единственной иномаркой, бывшей в личном пользовании спортсмена, стал японский седан Mazda 626. Эту машину вратарю презентовало немецкое подразделение японского концерна Muller в честь его 60-летия.

Однако пользовался этим автомобилем Яшин недолго, потому что вскоре ушел из жизни. Mazda 626 после кончины футболиста переоформили на его вдову. Около 20 лет «четырехдверка» принадлежала семье Яшина, однако потом, по всей вероятности, нашла нового владельца.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:42

Инга Райтова

В Минтрансе рассказали, могут ли таксисты в Беларуси отказаться перевозить детей

В Минтрансе рассказали, могут ли таксисты в Беларуси отказаться перевозить детей

Правила дорожного движения допускают перевозку детей в такси без использования специальных удерживающих устройств.
Инга Райтова
17:26

Инга Райтова

Чикаго десять лет лидирует в списке «самых крысиных городов Америки»

Чикаго десять лет лидирует в списке «самых крысиных городов Америки»

Наполненные мусором переулки города предоставляют множество мест для укрытия грызунов и становятся для них идеальной средой обитания.
Инга Райтова
17:26

Инга Райтова

В Минске при демонтаже гаражей рабочий украл «Жигули»

В Минске при демонтаже гаражей рабочий украл «Жигули»

Мужчина снял с машины регистрационные знаки, чтобы ее нельзя было идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, и вызвал эвакуатор.
Инга Райтова
16:44

Инга Райтова

Итальянская серфингистка погибла в Индонезии из-за удара рыбы-меч

Итальянская серфингистка погибла в Индонезии из-за удара рыбы-меч

Рыба-меч выскочила из воды и ударила 36-летнюю Джулию Манфрини прямо в грудь, рана оказалась смертельной.
Инга Райтова
16:14

Инга Райтова

Публике представили гибридный Subaru Crosstrek с запасом хода 1000 км

Публике представили гибридный Subaru Crosstrek с запасом хода 1000 км

Новая модификация вседорожного хэтчбека предназначена для внутреннего рынка Японии.
Инга Райтова
12:06

Инга Райтова

Ученые нашли новый способ борьбы с симптомами похмелья

Ученые нашли новый способ борьбы с симптомами похмелья

Ключом к облегчению утренних симптомов похмелья могут стать регулярные физические упражнения.