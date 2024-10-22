Их всех авто легендарный футболист Лев Яшин отдавал предпочтение ГАЗ и Mazda.

Легендарному советскому футболисту, пятикратному чемпиону Советского Союза Льву Яшину 22 октября 2024-го года могло бы исполниться 95 лет.

Свою спортивную карьеру звезда спорта посвятил московскому «Динамо». Но любил также и автомобильный мир. На каких машинах ездил великий футболист?



Как сообщает Autonews.ru, его первым автомобилем стал ГАЗ-21, легендарная «Волга». Эту машину белого цвета Яшин купил в 1958 году, оформив на нее специальный талон.

Изначально данная эта модель предназначалась для чиновников и политиков, известных личностей страны.

Второй машиной Яшина опять стала "Волга": ГАЗ-24. Этот белый седан знаменитый вратарь купил в 1976 году. Автомобиль комплектовался 2,4-литровым двигателем мощность 98 л.с.

Единственной иномаркой, бывшей в личном пользовании спортсмена, стал японский седан Mazda 626. Эту машину вратарю презентовало немецкое подразделение японского концерна Muller в честь его 60-летия.

Однако пользовался этим автомобилем Яшин недолго, потому что вскоре ушел из жизни. Mazda 626 после кончины футболиста переоформили на его вдову. Около 20 лет «четырехдверка» принадлежала семье Яшина, однако потом, по всей вероятности, нашла нового владельца.