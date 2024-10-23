Минивэн под Борисовом попал под грузовой поезд, погибла водитель авто

Смертельное ДТП произошло 22 октября вечером неподалеку от деревни Пересады Борисовского района. Минивэн Volkswagen Carvella на железнодорожном переезде попал под грузовой поезд, сообщает УВД Минского облисполкома.

Авария произошла в 17:55 на 1 километре автодороги Н-8112 «Пересады-Тарасики». Автомобилем управляла 61-летняя жительница Борисова.

По предварительным данным, женщина двигалась в сторону деревни Пересады и выехала на переезд на запрещающий знак светофора.

Удар грузового состава пришёлся со стороны водителя, в итоге водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия.