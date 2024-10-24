В Австралии поймали необычную рыбу, которую считают предвестником природных катаклизмов

Сельдяного короля, которого считают предвестником природных катаклизмов, случайно выловили в Австралии, сообщает Daily Mail.

Фото с трехметровой рыбой выложил капитан прогулочного судна в Австралии Кертис Петерсон.

На снимке вместе с участником круиза мужчина держит в руках необычное существо с "лошадиной" головой и большими глазами. Издание уточняет, что эта рыба - редчайший улов для данного региона.

Большую часть жизни такие рыбы проводят на глубине свыше 900 метров и практически никогда не поднимаются наверх. Ихтиологам известны лишь 3 вида сельдяных королей. Согласно народным приметам, они - предвестники природных катаклизмов.