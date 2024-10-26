В американском национальном парке питон целиком проглотил оленя

Сотрудники нацпарка Эверглейдс в штате Флорида наткнулись на самку бирманского питона в момент, когда та целиком заглатывала тушу белохвостого оленя, сообщает журнал "Вокруг света".

Примечательно то, что змее для этого пришлось растянуть пасть почти до предела, недавно рассчитанного учеными. То есть - более, чем на 24-ре сантиметра — это примерно 93 процента от максимально возможных 26-ти сантиметров.

Длина самки питона, которая умудрилась проглотить оленя, - 4,5 метра, масса - 52 килограмма. Вес оленя 35 килограммов.

Этот факт свидетельствует о том, что бирманские питоны могут заглатывать более крупную добычу, чем считалось ранее.

Питоны в нацпарке Эверглейдс угрожают многим популяциям млекопитающих. На территориях, где прижились такие змеи, исчезли кролики и лисы. По словам ученых, они теперь на 99,3 процента реже наблюдают енотов, на 99,3 процента - опоссумов, на 98,9 процента - белохвостых оленей.

Под угрозой также - койоты, рыси, и даже крокодилы.