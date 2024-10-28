В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

По предварительным данным ГАИ, 73-летний водитель автомобиля Renault вырулил на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 40-летний водитель.

«Причина, по которой водитель Renault оказался на встречной полосе, пока не известна, но в ходе расследования уголовного дела будет установлена», – проинформировала ГАИ.