В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

Смертельная авария произошла 28 октября днем на местной автодороге Н6255 Желудок – Первомайск – граница Литвы, недалеко от деревни Гурнофель Щучинского района.
Как сообщает Аbw.by, в результате столкновения с трактором водитель автомобиля погиб на месте.
По предварительным данным ГАИ, 73-летний водитель автомобиля Renault вырулил на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 40-летний водитель.
«Причина, по которой водитель Renault оказался на встречной полосе, пока не известна, но в ходе расследования уголовного дела будет установлена», – проинформировала ГАИ.
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