В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

17:23 2024-10-28
В Щучинском районе Renault вырулил под встречный трактор, водитель авто погиб

Причину, по которой водитель легковушки оказался на встречной полосе, установят в ходе расследования в рамках уголовного дела.

Смертельная авария произошла 28 октября днем на местной автодороге Н6255 Желудок – Первомайск – граница Литвы, недалеко от деревни Гурнофель Щучинского района.

Как сообщает Аbw.by, в результате столкновения с трактором водитель автомобиля погиб на месте.

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По предварительным данным ГАИ, 73-летний водитель автомобиля Renault вырулил на полосу встречного движения, где столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 40-летний водитель.

«Причина, по которой водитель Renault оказался на встречной полосе, пока не известна, но в ходе расследования уголовного дела будет установлена», – проинформировала ГАИ.

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