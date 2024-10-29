Китаец продал свое имущество и отправился в путешествие с парализованной матерью на спине

11:58 2024-10-29
Китаец продал свое имущество и отправился в путешествие с парализованной матерью на спине

Сяо Ма уверен, что сейчас очень важно провести с родным человеком как можно больше времени.

31-летний Сяо Ма из Китая продал свое имущество отправился в путешествие по стране с парализованной матерью. Мужчина при этом носит мать на спине - так, как она в свое время носила Ма в его младенческий период.

Сяо Ма был восемь лет, когда родители попали в автокатастрофу, в которой погиб отец, а мать осталась парализованной. Ма и его старшая сестра с этого момента заботились не только о себе, но и о маме, у которой диагностировали церебральную атрофию.

Ма работал на хлопковых полях, получал знания в разных областях и потом открыл собственный ресторан в Синьцзяне. Основную часть заработанного мужчина тратил на выздоровление матери. Женщина в итоге смогла покинуть кровать, пересесть в инвалидное кресло и даже сделать несколько маленьких шагов.

Несколько лет назад Ма решил максимально использовать время, которое ему отведено провести вместе с мамой. Он продал дом и машину и теперь он ездит по Китаю с матерью.

Ее регрессирующий мозг сопоставим с мозгом маленького ребенка, потому Ма хочет проводить с мамой как можно больше времени, пока та еще может ценить эти моменты.

Родственники уже посетили гору Тяньшань, озеро Тяньчи и иные места в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Они побывали в Пекине, увидели Великую Китайскую стену. Пожилая женщина не может говорить, но всегда улыбается. И любящему сыну этого достаточно.

«Любовь не ждет, сыновняя почтительность не опаздывает, а действие - самый лучший ответ. Мать носила меня, когда я был ребенком, теперь я ношу ее», — говорит Сяо Ма.

Встречавшие Ма с матерью на спине люди знакомились с ним и фотографировали. Эти фото завирусились в китайских соцсетях. Миллионы людей в Китае восхищаются этой историей. А мужчина в ответ на вопрос, когда он вернется домой, отвечает: «Дом там, где моя мать».

И отмечает, что он не хочет сожалеть о последних годах жизни матери на этой Земле.

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