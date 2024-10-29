Лондонский Uber Green придумал конкурс для популяризации зеленого такси

Свое приложение Uber Green продвигает Uber в Великобритании. В качестве бонуса для его пользователей компания придумала конкурс, сообщает Аbw.by.

В конкурсе могут принять участие все жители британской столицы. А его победителем станет тот, кто до конца ноября 2024-го года будет использовать электромобили Uber Green и покинет самый низкий углеродный след при передвижении по городу.

Подсчитывать «зеленые» мили поможет инструмент Emissions Savings, ведущий статистику выбросов. В качестве приза полагаются бесплатные поездки в течение ближайших 10 лет.

Чтобы стимулировать британцев отдавать предпочтение электромобилям в качестве такси, принято решение нанять водителей Lotus Eletre Hyper, чьи транспортные средства можно теперь бронировать для поездки по городу.

В Лондоне Uber Green работает уже три года, он позволяет бронировать поездку по стоимости аналогичной UberX, однако водители зеленого подразделения получают зарплаты на 10 процентов больше своих коллег из UberX.

Uber за это время сэкономил в Лондоне 55 000 тонн выбросов углерода.