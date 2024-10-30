В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

16:57 2024-10-30
В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

Согласно принятому ЕС решению, таможенные пошлины на ввоз на территорию Европы электромобилей из КНР повышены на 35,5 процента.

Новые пошлины на электрокары из Китая введены в ЕС. Согласно опубликованному решению, таможенные пошлины на ввоз на территорию Европы электромобилей из КНР повышены на 35,5 процента.

Размер ставки зависит от объема участия правительства Китая в деятельности того или иного автопроизводителя, пишет Мотор.ру. Меньше придется платить китайскому подразделению Tesla, больше всего - концерну SAIС.

Таможенные пошлины для SAIC составят 35,3 процента сверх 10-процентной действующей ставки, то есть, эффективные ставки достигнут 45,3 процента.

Повышенная пошлина для Geely равна 18,8 процента, BYD - 17 процентов, Tesla - 7,8 процента. А для других компаний - таких как Chery, FAW, Changan и Nio, - 20,7 процента. Решение Еврокомиссии вступило в силу 30 октябре 2024 года, он будет действовать пять лет.

ЕС и Китай параллельно продолжат дискуссию для решения проблем, которые будут выявлены в ходе антисубсидиарного расследования. 

По оценкам Евросоюза, доля дешевых китайских электрокаров на рынке выросла с одного процента в 2019-м году до восьми, а к 2025-му году может достичь 15 процентов. Стоимость их в среднем на 20 процентов ниже, чем у европейских машин.

Такие европейские автопроизводители, как Mercedes-Benz Group AG и BMW AG, высказались против увеличения пошлин из-за опасений, что это может повлиять на их положение на китайском рынке.

КНР на самом деле отреагировал на меры, предпринятые Еврокомиссией. Стрна увеличила тарифы на ввоз ряда европейских товаров, в частности, - на премиальный алкоголь. Китайцы по этому же принципу могут пересмотреть также условия поставок автомобилей производителей из Европы с большеобъемными двигателями.

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