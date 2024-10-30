В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

Новые пошлины на электрокары из Китая введены в ЕС. Согласно опубликованному решению, таможенные пошлины на ввоз на территорию Европы электромобилей из КНР повышены на 35,5 процента.

Размер ставки зависит от объема участия правительства Китая в деятельности того или иного автопроизводителя, пишет Мотор.ру. Меньше придется платить китайскому подразделению Tesla, больше всего - концерну SAIС.

Таможенные пошлины для SAIC составят 35,3 процента сверх 10-процентной действующей ставки, то есть, эффективные ставки достигнут 45,3 процента.

Повышенная пошлина для Geely равна 18,8 процента, BYD - 17 процентов, Tesla - 7,8 процента. А для других компаний - таких как Chery, FAW, Changan и Nio, - 20,7 процента. Решение Еврокомиссии вступило в силу 30 октябре 2024 года, он будет действовать пять лет.

ЕС и Китай параллельно продолжат дискуссию для решения проблем, которые будут выявлены в ходе антисубсидиарного расследования.

По оценкам Евросоюза, доля дешевых китайских электрокаров на рынке выросла с одного процента в 2019-м году до восьми, а к 2025-му году может достичь 15 процентов. Стоимость их в среднем на 20 процентов ниже, чем у европейских машин.

Такие европейские автопроизводители, как Mercedes-Benz Group AG и BMW AG, высказались против увеличения пошлин из-за опасений, что это может повлиять на их положение на китайском рынке.

КНР на самом деле отреагировал на меры, предпринятые Еврокомиссией. Стрна увеличила тарифы на ввоз ряда европейских товаров, в частности, - на премиальный алкоголь. Китайцы по этому же принципу могут пересмотреть также условия поставок автомобилей производителей из Европы с большеобъемными двигателями.