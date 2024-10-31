Китайский производитель электрокаров BYD впервые обошел по выручке Tesla

18:21 2024-10-31
Китайский производитель электрокаров BYD впервые обошел по выручке Tesla

Выручка BYD по итогам трех месяцев показала рост на 24 процента, в целом уровень доходов составил 28,2 миллиарда долларов.

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам третьего квартала впервые в истории уступил первое место по выручке главному конкуренту - китайской компании BYD, сообщает Bloomberg.

Выручка BYD по итогам трех месяцев показала рост на 24 процента, в целом уровень доходов составил 28,2 миллиарда долларов. 

Это меньше прогноза, но больше, чем у предыдущего лидера с его 25,2 миллиардами долларов. Tesla, к слову, обходит конкурента по прибыли: 2,2 миллиарда против 1,6 миллиарда долларов.

Однако, Tesla в настоящее время является автопроизводителем с самой высокой капитализацией в мире: 833 миллиарда рублей.

BYD со 120 миллиардами долларов находится на третьей строчке рейтинга. 

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
19:29

Инга Райтова

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Водитель из штата Монтана считает: когда животное забралось в пикап, дверь захлопнулась, и зверь запаниковал.
Инга Райтова
18:43

Инга Райтова

Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

Глава Ростелекома Осеевский лично протестировал LADA e-Aura с передовой операционной системой «Аврора-авто»

Авторы проекта развития российской цифровой среды для автотранспорта планируют создание многих IT-продуктов под брендом LADA.
Инга Райтова
16:57

Инга Райтова

В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

В Европе заработали ввозные пошлины на электромобили из Китая

Согласно принятому ЕС решению, таможенные пошлины на ввоз на территорию Европы электромобилей из КНР повышены на 35,5 процента.
Инга Райтова
16:03

Инга Райтова

В Нью-Йорке среди подростков растет популярность бега по крышам поездов метро

В Нью-Йорке среди подростков растет популярность бега по крышам поездов метро

В результате таких рискованных развлечений в мегаполисе с начала года погибло шесть детей, общество бьет тревогу.
Инга Райтова
14:59

Инга Райтова

Миллионер из Индии оставил наследство в 100 миллионов долларов своей овчарке

Миллионер из Индии оставил наследство в 100 миллионов долларов своей овчарке

86-летний бизнесмен Ратан Тата не был женат, у него не было детей, всю свою жизнь посвятил работе и заботе о питомце.
Инга Райтова
13:22

Инга Райтова

Лондонский Uber Green придумал конкурс для популяризации зеленого такси

Лондонский Uber Green придумал конкурс для популяризации зеленого такси

Его победителем станет тот, кто до конца ноября 2024-го года будет использовать электромобили Uber Green.