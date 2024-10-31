Китайский производитель электрокаров BYD впервые обошел по выручке Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla по итогам третьего квартала впервые в истории уступил первое место по выручке главному конкуренту - китайской компании BYD, сообщает Bloomberg.
Выручка BYD по итогам трех месяцев показала рост на 24 процента, в целом уровень доходов составил 28,2 миллиарда долларов.
Это меньше прогноза, но больше, чем у предыдущего лидера с его 25,2 миллиардами долларов. Tesla, к слову, обходит конкурента по прибыли: 2,2 миллиарда против 1,6 миллиарда долларов.
Однако, Tesla в настоящее время является автопроизводителем с самой высокой капитализацией в мире: 833 миллиарда рублей.
BYD со 120 миллиардами долларов находится на третьей строчке рейтинга.
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