Медведь в США залез в автомобиль и разломал салон

Медведь разорвал салон автомобиля американки, который та припарковала возле дома, сообщает Газета.ру.

Эми Труэтт из штата Монтана проснулась ночью от лая собак и, выйдя на улицу, обнаружила, что ее пикап в состоянии полного беспорядка: в машине разбиты окна и включены стоп-сигналы.

Она считает, что, по всей вероятности, медведь залез в машину, каким-то образом открыв дверь. А когда та закрылась за ним, - запаниковал.

После отдыха животного в машине салон пикапа сильно поврежден, на кузове остались отпечатки лап хищника.

По мнению специалиста по медведям Джейми Джонкель, зверь просто таким образом проявил любопытство.