Транспорт в Новополоцке станет электрическим

17:18 2024-11-01
Транспорт в Новополоцке станет электрическим

В рамках пилотного проекта в городе появится электрический транспорт и сопутствующая ему зарядная инфраструктура.

В Новополоцке в 2024–2025 годах реализуют пилотный проект. Как сообщает Аbw.by, в городе появится электрический транспорт и сопутствующая ему зарядная инфраструктура. Соответствующее постановление Совмина Беларуси опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление № 795 от 20 октября принято в «целях поэтапного наращивания использования в пассажирских перевозках электрической энергии, снижения уровня загрязнения воздуха».

Согласно документу, в Новополоцке планируется установить зарядные станции общей электрической мощностью до 2880 кВт на территориях АП №6 Новополоцка ОАО «Витебскоблавтотранс», автовокзала и автобусной диспетчерской станции по улице Молодежной.

Заказчик пилотного проекта - Витебский облисполком. Завершить проект планируется к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что к концу 2024-началу 2025 года Новополоцк закупит 26 электробусов большой вместимости. Они будут запущены на маршрутах, которые связывают крупнейшие градообразующие предприятия.

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