Брутальный кроссовер Geely Cowboy будет серийным

Серийное производство новинки Geely началось в Китае. Как поясняет Мотор.ру, Cowboy - переднеприводный паркетник, у которого дизайн хардкорного внедорожника. За основу взята модель Icon, теряющая популярность в Китае.

Сейчас автомобилю доработали экстерьер, тем самым придав более брутальный вид. На пятой двери установили бокс, на крыше - багажник для походного оборудования.

СarNewsChina уточняет, что стоить новинка будет немного дороже исходного Icon - около 100 тысяч юаней (около 37 тысяч долларов).

Первые Cowboy презентовали в середине октября. Geely показала фото кроссовера в полном «обмундировании», с дополнительными боксами, а также светотехникой на крыше и специальными ручками на капоте.

На выбор покупателям предложены четыре цвета кузова - коричневый, зеленый, белый и черный.

Под капотом модели - 1,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с., который работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний, как и у Icon.