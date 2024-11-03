Москвичка пыталась топором разрубить Audi, чтобы освободить себе место на парковке

Жительница Москвы решила топором разрубить Audi в своем дворе, чтобы освободить себе место под парковку, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«Леди-берсерк ночью 30 октября подъехала к дому на Сельскохозяйственной улице и не нашла, где поставить свою машину. Это ее взбесило, она увидела Audi и решила бороться с несправедливостью: иномарка безвыездно стоит несколько лет и занимает драгоценный асфальт», - отмечается в публикации.

Москвичка в итоге подогнала свой второй автомобиль, чтобы во время преступления скрыться от видеокамер.

Тем не менее, злоумышленницу удалось найти. По словам хозяина Audi, автомобиль хотя несколько и пострадал, остается в рабочем состоянии.