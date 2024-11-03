Москвичка пыталась топором разрубить Audi, чтобы освободить себе место на парковке

16:59 2024-11-03
Москвичка пыталась топором разрубить Audi, чтобы освободить себе место на парковке

Таким образом женщина решила бороться с несправедливостью и нанести вред авто, которое много лет стоит на одном и том же месте.

Жительница Москвы решила топором разрубить Audi в своем дворе, чтобы освободить себе место под парковку, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

«Леди-берсерк ночью 30 октября подъехала к дому на Сельскохозяйственной улице и не нашла, где поставить свою машину. Это ее взбесило, она увидела Audi и решила бороться с несправедливостью: иномарка безвыездно стоит несколько лет и занимает драгоценный асфальт», - отмечается в публикации.

Москвичка в итоге подогнала свой второй автомобиль, чтобы во время преступления скрыться от видеокамер.

Тем не менее, злоумышленницу удалось найти. По словам хозяина Audi, автомобиль хотя несколько и пострадал, остается в рабочем состоянии.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:58

Инга Райтова

Автомобильный тягач в США протаранил затор из десятков машин, в большом ДТП есть погибшие и раненые

Автомобильный тягач в США протаранил затор из десятков машин, в большом ДТП есть погибшие и раненые

Большая дорожная авария произошла на трассе в штате Мичиган, по данному факту ведется расследование.
Инга Райтова
17:29

Инга Райтова

На этапе «Формулы-1» в Бразилии произошла серьезная авария

На этапе «Формулы-1» в Бразилии произошла серьезная авария

Пилот «Уильямса» Александер Албон из Таиланда перед первым поворотом на трассе не сумел справиться с управлением и врезался в отбойник.
Инга Райтова
15:40

Инга Райтова

Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

Российская молодежь отдает предпочтение беспилотному транспорту

Самыми лояльными к таким технологиям оказались жители Красноярска, Казани и Екатеринбурга.
Инга Райтова
13:06

Инга Райтова

На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

На заре открытия технологии рентгена многие пациенты получили сильные облучения и заболели раком

Люди в начале 20-го века не понимали опасность от длительного радиационного воздействия и даже покупали рентгенаппараты в развлекательных целях.
Инга Райтова
12:24

Инга Райтова

Неизвестный Трамп: какие факты о кандидате в президенте США знают далеко не все

Неизвестный Трамп: какие факты о кандидате в президенте США знают далеко не все

Впервые заявил о желании стать президентом он заявил еще в 1987 году и попытался выдвинуться в 2000-м.
Инга Райтова
18:40

Инга Райтова

Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Дуров хочет превратить Telegram в видеоплатформу

Серверы Telegram с сегодняшним обновлением будут сжимать видео в несколько вариантов качества, оптимизировав их для потоковой передачи.