Заказчики получили первую партию Lada Aura и остались не очень довольны

Первая партия Lada Aura отправлена к их заказчикам, сообщает Аbw.by. Но. как пишет Телеграмм-канал Mash, чиновники не спешат пересаживаться на новую модель.

У них есть претензий к седану за отсутствие задних воздуховодов, а также отдельной зоны климат-контроля.

В частности, в салоне авто убраны воздуховоды, так как здесь нет климат-контроля. Кондиционер спасает лишь водителя - назад холодный воздух не доходит.

Кроме того, Aura довольна массивна и занимает примерно два паковочных места. Не добавляет комфорта и ее фишка в виде удлиненной задней двери, потому выйти на заставленной парковке будет труднее.

В числе неудобств еще и стеклоподъемники без автоматической доводки, один USB-порт, короткий подлокотник, отсутствие столика для ноутбука. В авто нету также люка, панорамной крыш, регулировки задней спинки.

Продажи Lada Aura планируется начать в ноябре и до конца 2024 года выпустить 2000 авто.