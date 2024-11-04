На наличие депрессии может указывать повышенная температура

12:03 2024-11-04
На наличие депрессии может указывать повышенная температура

Это может быть вызвано метаболическими процессами, воспроизводящими дополнительное тепло, или замедлением биологических функций.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проанализировав данные 20 880 человек за семь месяцев, установили: как правило, люди с депрессией обладают более высокой температурой тела.

Исследователи считают, что такая взаимосвязь может быть обусловлена рядом причин. Депрессия может быть связана с метаболическими процессами, воспроизводящими дополнительное тепло. Либо, наоборот, - замедлением биологических функций, не работающих должным образом.

Может быть и общая причина, то есть психический стресс или воспаление, влияющие и на температуру тела, и на симптомы депрессии по отдельности.

«Это самое крупное исследование по изучению связи температуры тела и депрессии на сегодняшний день», — прокомментировал итоги исследования психиатр Калифорнийского университета Эшли Мейсон.

По статистике, в мире около 5 процентов людей живут с депрессией, потому усилия по ее эффективному лечению крайне актуальны. И каждое новое открытие приносит надежды на решение проблемы.

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