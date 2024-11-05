Toyota презентовала GR86 Rally Legacy в стиле раллийного Celica GT-Four

Раллийный спорткар, оснащенный мотором от «заряженной» Corolla, рассекретила Toyota. Как уточняет Мотор.ру, шоу-кар GR86 Rally Legacy презентовали в Лас-Вегасе на выставке тюнинга SEMA-2024.

За основу авто был взят GR86, его оснастили мотором от GR Corolla, при этом вдохновение черпали в Celica GT-Four, которая в 80-х годах блистала в мировом чемпионате по ралли.

Хотя это только созданный для конкретной выставки шоу-кар, многие СМИ расценили GR86 Rally Legacy как намек на будущее возрождение Celica.

Новинка разработана совместно с ателье Evasive Motorsport. GR86 Rally Legacy получил бело-красно-зеленую ливрею в стиле Celica GT-Four, дополнительный блок освещения на крыше, антикрыло, спортивные кресла-ковши и каркасы безопасности. Колесные диски у шоу-кара от Speedline.

Toyota GR86 в движение приводит «турботройка» объемом 1,6 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Они доработаны - установлен новый интеркулер, радиатор для охлаждения масла, гоночный блок управления. Изменения затронули также подвеску, в которой применены новые амортизаторы и рычаги.

Согласно плану развития автомобильной линейки Toyota, на рынок до 2026 года включительно выйдут 10 новых электрических моделей, при этом одна из них будет спортивной. Пока неизвестно, под каким именно брендом электрокар поступит в продажу: это может быть и Toyota, и Lexus.