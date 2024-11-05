В Минтрансе РБ назвали количество таксистов, зарегистрировавшихся в Реестре автоперевозок

С 1 ноября 2024 года в Беларуси в нерегулярном сообщении перевозку пассажиров могут осуществлять только водители, которые занесены в специальную базу — Реестр автомобильных перевозок.
Как уточняет БелТА со ссылкой на Минтранс, по данным на 4 ноября в этот реестр включено 62 процента от общего количества водителей.
Если говорить о зарегистрированных транспортных средствах, их сейчас в реестре 22,4 тысячи, что составляет 63 процента от общего количества. Автомобилей такси в данном списке - 12,4 тысячи.
В реестр включены также данные 245 диспетчеров, из них 156 - диспетчеров такси.
В сообщении говорится, что водители-частники не спешат подавать документы. Тем временем, на линию выходить теперь могут только те перевозчики, которые официально включены в список.
Вся информация по подаче документов и включения данных в реестр размещена на сайте Транспортной инспекции.
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