В Минтрансе РБ назвали количество таксистов, зарегистрировавшихся в Реестре автоперевозок

С 1 ноября 2024 года в Беларуси в нерегулярном сообщении перевозку пассажиров могут осуществлять только водители, которые занесены в специальную базу — Реестр автомобильных перевозок.

Как уточняет БелТА со ссылкой на Минтранс, по данным на 4 ноября в этот реестр включено 62 процента от общего количества водителей.

Если говорить о зарегистрированных транспортных средствах, их сейчас в реестре 22,4 тысячи, что составляет 63 процента от общего количества. Автомобилей такси в данном списке - 12,4 тысячи.

В реестр включены также данные 245 диспетчеров, из них 156 - диспетчеров такси.

В сообщении говорится, что водители-частники не спешат подавать документы. Тем временем, на линию выходить теперь могут только те перевозчики, которые официально включены в список.

Вся информация по подаче документов и включения данных в реестр размещена на сайте Транспортной инспекции.