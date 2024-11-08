Группа Michelin закрывает во Франции два завода

Группа Michelin хочет закрыть два французских завода. Такое решение в компании называют «неизбежным», «учитывая структурную трансформацию рынка шин» и «ухудшение конкурентоспособности в Европе».

Об этом сообщает Аbw.by со ссылкой на пресс-релиз компании.

Под сокращение попадает свыше 1200 работников предприятий в Шоле и Ванне. Заводы закроют в начале осени 2026-го года, сообщает источник. Эти предприятия, как уточняется. уже много лет испытывают экономические трудности.

В отчете говорится, что потерявшим работу сотрудникам предоставят поддержку, а в будущем будет создано на новых предприятиях группы столько же рабочих мест.

Для покрытия связанных с ликвидацией предприятий расходов Michelin создаст резерв в размере 330 миллиона евро из доходов, полученных по итогам 2024-го финансового года.