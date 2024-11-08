Пьяный водитель в Борисове пытался оторваться от ГАИ и в итоге перевернулся вверх колесами

Nissan Almera попала в поле зрения сотрудников ГАИ Борисова, когда совершила обгон спецтранспорта в запрещенном месте.

Как сообщает БелТа, водитель на требование остановиться не отреагировал.

Инспекторы не раз подавали сигналы человеку за рулем к остановке транспорта, но мужчина решил скрыться от правоохранителей. Но в какой-то момент водитель не справился с управлением и опрокинулся. Автомобиль сотрудники ГАИ нашли, когда он лежал на трассе колесами вверх.

У 30-летнего борисовчанина в результате освидетельствования было выявлено в крови 2,56 промилле алкоголя.

Сейчас нарушитель находится в ИВС. У него куча административок, а его авто помещено на охраняемую стоянку.