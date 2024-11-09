Акции Tesla после выборов в США стали стремительно расти, компания оценивается уже в 1 триллион долларов

Поддержка со стороны Илона Маска нового президента США и обещания Трампа поддержать американский автопром оказалась лучшей рекламой для инвесторов.

Как сообщает Аbw.by, акции американского электромобильного гиганта 8 ноября взлетели еще на 7 процентов. И цена компании превысила цифру с двенадцатью нулями.

По сути, Tesla теперь стоит больше остальных взятых вместе 10-ти крупнейших автопроизводителей мира. Скажем, Toyota оценивается в 226 миллиардов долларов, а вся группа Stellantis - только 38 миллиардов долларов.

По подсчетам аналитиков, победа Трампа менее чем за одну неделю принесла Тesla 200 миллиардов долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Илон Маск подверг критике решение Белого дома ограничить влияние иностранных разработчиков автомобильного ПО запретом на использование технологий КНР.