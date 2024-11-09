Япония хочет закупить сто аэротакси компании Archer Midnight, сумма контракта составляет 500 миллионов долларов

Контракт с Archer на покупку ста первых воздушных такси Midnight заключило СП Sumitomo Corporation и Japan Airlines Soracle. Цена каждой машины - порядка 5 миллионов долларов.

Как уточняет производитель eVTOL, сумма контракта составляет 500 миллионов долларов. Soracle сконцентрирует внимание разработкой маршрутов для воздушных перевозок. Предполагается, что коммерческие рейсы организуют в Токио, Осаке, Хоккайдо, Нагоя, Сетучи и Окинаве.

Archer и Soracle будут сотрудничать с Японским бюро гражданской авиации для получения нужных разрешений и сертификатов.

Первым шагом к коммерциализации услуг аэротакси компании Archer и Soracle намерены провести в Осаке публичную демонстрацию полетов на World Expo 2025. Ожидается, что выставка будет одним из наиболее значимых мировых событий года.

Электрический самолет Archer Midnight предназначается для перевозки до четырех пассажиров (с ручной кладью). Он способен развить скорость до 240 км/ч и преодолеть на одной зарядке от 30 до 90 км.