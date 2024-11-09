Алкоголизм среди девушек в Южной Корее набирает обороты

19:47 2024-11-09
Алкоголизм среди девушек в Южной Корее набирает обороты

Маркетингу страны это выгодно, и он активно продвигает моду на спиртное, которое рекламируют невинные с виду азиатские красавицы.

Хотя внешне девушки в Южной Корее кажутся нежными, восхитительно фотогеничными, слабыми созданиями, в реальности все не так мило, пишет блогер Максим Котов на платформе Дзен.

По его наблюдениям, красавицы этой страны способны напиться в хлам "при первой же благоприятной возможности".

Более того, в стране это подаётся как норма, а для самих слабых здоровьем барышень - как доблесть и подвиг. Для снижения амплитуды похмелья, в продаже есть антипохмельные таблетки или специальные супчики.

Корейскому маркетингу это выгодно, и он активно продвигает моду на "бухание" среди женщин. Это подается как нечто утонченное, возвышенное и нежное. Хотя излишне выпившим зачастую не хватает сил не то, что добраться до дома, но даже выйти из ресторана. 

Государство практически не влияет на алкогольную отрасль в Южной Корее. Бизнесмены могут продавать спиртное так, как считают нужным. Например, там есть реклама, где красивая девушка держит бутылку водки, приговаривая: "ммм, какая вкусная". 

Статистики по женскому алкоголизму тоже не ведется. 

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