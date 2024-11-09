На мировых пляжах замечено опасное существо, напоминающее инопланетного монстра

Необычные существа замечены на пляжах Америки и Европы. Многие принимают их за медузы, получившие название Синяя кнопка.

Официальное научное название этого редкого водного обитателя Porpita porpita Linnaeus, уточняет автор канала Vivos Terra на платформе Дзен. Но это не медузы, а так называемые гидры.

Это - крохотные морские обитатели с диаметром тела в 2-3 сантиметра и более длинные щупальца. Они очень ядовиты, потому что служат орудиями охоты для мелкой добычи: рачков, личинок, рыб.

При соприкосновении с гидрой человек может получить средней ожог, болезненные ощущения от которого остаются на 2-3 дня. Но это не смертельно - если. конечно, у человека нет редкой аллергической реакции.

К слову, это не единое существо, а колония. То есть, симбиоз либо несколько организмов – гидроидов. Это - примитивные водные обитатели, организующие систему, где каждый выполняет свои функции.

Основа симбиоза - центральный ствол, выполняющий пищеварительные функции и доставляющий переваренную добычу другим обитателям колонии. Другие участники данной системы - хищники, управляющие щупальцами во время охоты.

Самые необычные члены странной коалиции - продолжатели рода. Это порпиты, имеющие гермафродитическое устройство (структуру двух полов). Они в определённый период времени выделяют яйцеклетки, которые сами и оплодотворяют. Из яйцеклеток развиваются личинки, которые потом превращаются в полипы и во взрослые особи.

Во взрослом виде гидра Синяя кнопка на самом деле напоминает инопланетного монстра, прилетевшего на Землю с далёких и неизведанных планет. Но эти «захватчики-инопланетяне» слишком мелкие, чтобы могли вообще кого-то поработить.