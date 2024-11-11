В Беларуси установят супербыстрые электрозаправки

Развитие электротранспорта набирает обороты в Беларуси. Как сообщает Аbw.by, в нашей стране к 2035-му году появится более 35 супербыстрых электрозарядных станций.

В частности, три из них будут построены в Минске, как следует из постановления Совмина от 5-го ноября 2024-го года №816. Решение о развитии государственной сети зарядных станций, подчеркивает документ, является актуальным.

Согласно прогнозам, электротранспорт к 2030-му году будет занимать 15 процентов мирового автопарка.

К слову, на 1 января 2024-го года зарядная инфраструктура предприятия «Белоруснефть» насчитывала 690 ЭЗС, более половины из них находятся в Минске (383 ЭЗС). Меньше всего электрических заправочных станций на Могилевщине - 35 ЭЗС.

Кроме того, свои зарядные сети есть также у «Белтелекома», «Витязя» и других организаций.