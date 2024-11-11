В России зарегистрирован новый автомобильный бренд Novo

Новая автомобильная марка Novo может появиться в России, сообщает Мотор.ру. Такой товарный знак по классу авто зарегистрировала бывшая российская «дочка» Volkswagen, которая после ухода немецкого концерна из страны сменила название на ООО «АГР».

AGR сегодня владеет несколькими автозаводами, покинутыми зарубежными компаниями. Это - Volkswagen в Калужской области, площадки Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге.

На предприятии, ранее называвшимся «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», она выпускает модели Hyundai и Kia под воим брендом Solaris. Для этого используются комплектующие, оставшиеся после ухода корейских марок.

Ранее, весной 2024 года, холдинг подал заявку на регистрацию такого товарного знака, как Agron. Как и Novo, он тоже проходит по классу автомобилей.

В августе этого года был перезапущен бывший калужский завод Volkswagen. Ожидается, что до конца года с его конвейера сойдут 27 тысяч машин.

По информации издания, это могут быть перелицованные модели китайской Chery, продавать которые будут под другим названием. Возможно, имя Novo зарегистрировано аккурат для этого проекта.