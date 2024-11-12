Япония сняла часть санкций с экспорта автомобилей в Россию

17:59 2024-11-12
Япония сняла часть санкций с экспорта автомобилей в Россию

Россияне без проблем отныне смогут купить Honda Fit, CR-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Insight; Nissan Day-Z, Hustler, Alto, Xbee, Wagon и некоторые другие авто.

Япония в августе 2023-го года ввела запрет на экспорт в РФ новых и бэушных гибридов и электрокаров. А также - машин с ДВС объемом более 1,9 литра, сообщает Сarexpo.ru.

А недавно запрет на поставку ряда моделей с электроустановками сняли, пишет издание.

Россияне без проблем отныне смогут купить Honda Fit, CR-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Insight; Nissan Day-Z, Hustler, Alto, Xbee, Wagon и некоторые другие авто.

У покупателей выбор расширился не только за счет автомобилей японских марок, но и - европейских (с японского рынка). В частности, это касается Audi Q3 и Mercedes E-класса.

«Мягкий» гибрид, напоминает издание, - автомобиль, который может использовать электромотор, но без ДВС не способен двигаться. «Батарейка» лишь помогает бензиновому двигателю.

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