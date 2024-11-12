Honda в Бобруйске съехала в искусственное озеро, ее доставали МЧС и водолазы

Много сил пришлось приложить водолазам Бобруйской организации ОСВОД и сотрудникам МЧС, чтобы достать автомобиль со дна искусственного озера, сообщает Аbw.by.

ЧП с Honda произошло в 8 вечера 11 ноября: автомобиль, который был припаркован в 150 метрах от дома владельца, скатился в искусственное озеро Шаманка. В салоне в это время никого не было.

Как потом рассказал сам водитель, он не поставил машину на передачу, а оставил на ручнике. Возможно, что ручной тормоз оказался недостаточно надежным.

В темное время суток водолазы не могли спуститься в озеро, потому к подъему иномарки приступили на следующий день.

Автомобиль, как оказалось, лежал на трехметровой глубине в 7 метрах от берега. К машине подцепили трос и подняли на берег с помощью тяговой лебедки.

Подлежит ли автомобиль восстановлению, пока непонятно. Как считают эксперты, даже кратковременное погружение для бортовой электроники не проходит бесследно. А Honda провела в холодной воде более 12 часов.