Ученые рассказали, кому и почему вредно спать днем

18:45 2024-11-12
Ученые рассказали, кому и почему вредно спать днем

Исследования показали, что усталость в пожилом возрасте может указывать на то, что человек подвержен более высокому риску развития деменции.

Ученые в ходе нового исследования доказали, что усталость в пожилом возрасте может указывать на то, что человек подвержен более высокому риску развития деменции.

Свои выводы они сделали в результате эксперимента с участием 445 взрослых волонтеров, чей возраст в среднем оценивался в 76 лет. 

Авторы исследования оценивали качество и количество их сна, а также время, необходимое для засыпания. Наблюдения продолжались не один год.

В итоге авторы проекта обнаружили связь между расстройством сна и риском деменции.

«Установка взаимосвязи между риском моторно-когнитивного риска и дисфункцией сна важна, так как раннее вмешательство может помочь в профилактике заболевания», - отметил автор исследования, доцент гериатрической медицины Виктор Леруа.

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