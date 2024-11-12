Ученые выяснили, как стресс на работе влияет на здоровье сердце

20:08 2024-11-12
Ученые выяснили, как стресс на работе влияет на здоровье сердце

Проведение таких исследований имеет большое значение для разработки и внедрения эффективных стратегий по управлению стрессом.

Стресс, связанный с работой, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла международная команда ученых после многолетних исследований.

Как сообщает Газета.ру, ученые изучили данные 3,5 тысячи американских мужчин и женщин с 2000 по 2002 годы. 

И оказалось, что связанный с работой стресс на 25 процентов снижал шансы человека на удовлетворительное сердечно-сосудистое здоровье. А на оптимальное сердечно-сосудистое здоровье - на 27 процентов. Авторы при анализе делали поправки на другие факторы риска болезней сердца.

«Проведение таких исследований имеет большое значение для разработки и внедрения эффективных стратегий по управлению стрессом, которые смогут улучшить самочувствие людей и улучшить состояние их сердечно-сосудистой системы», - подчеркнули специалисты.

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