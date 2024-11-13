Журнал People назвал самого сексуального в мире мужчину

Актер и кинорежиссер Джон Красински назван самым сексуальным мужчиной планеты по версии журнала People, сообщает peopletalk.ru.

Знаменитость не сразу поверил в эту новость.

«Я не встаю с мыслью: неужели меня попросят стать самым сексуальным мужчиной? Тем не менее, вы, ребята, это сделали. И действительно подняли для меня планку», - признался Джон.

Поклонники знают Красински по всемирно известным проектам - такими, как «Тихое место» или «Офис». Но 45-летний актер считает более важным для себя быть просто мужем и отцом. Он любит смотреть документальные фильмы, а также слушать сказки на ночь со своими детьми.

Актер живет в Бруклине с женой, актрисой Эмили Блант. В браке они 14 лет, и воспитывают двух дочерей:10-летнюю Хейзел и 8-летнюю Вайолет.

Звезда «Дьявол носит Prada» была рада услышать номинацию мужа. Актриса пошутила, что оклеит этой обложкой весь их дом.