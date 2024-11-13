В России за нарушения ПДД у мигрантов будут отнимать водительские права

Водительские права иностранцев хотят аннулировать в России за нарушения правил ПДД.

Как сообщает quto.ru, депутаты предлагают ужесточить наказание для иностранных водителей, признав недействительными их права при нарушении ПДД. Соответствующие поправки к закону РФ «О безопасности дорожного движения» в скором времени будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Отмечается, что только за последний год количество ДТП с мигрантами возросло на 6,5 процента. Число пострадавших в них выросло на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом, а погибших - на 4,5 процента.

Авторы поправок уточнили, что мигранты сегодня могут использовать иностранные права в течение года с момента получения вида на жительство либо российского гражданства. Или - с даты первого после получения удостоверения въезда в Россию.