В России за нарушения ПДД у мигрантов будут отнимать водительские права

12:35 2024-11-13
В России за нарушения ПДД у мигрантов будут отнимать водительские права

Количество ДТП с участием иностранцев на российских дорогах, а также пострадавших в них, по сравнению с предыдущим годом заметно возросло.

Водительские права иностранцев хотят аннулировать в России за нарушения правил ПДД.

Как сообщает quto.ru, депутаты предлагают ужесточить наказание для иностранных водителей, признав недействительными их права при нарушении ПДД. Соответствующие поправки к закону РФ «О безопасности дорожного движения» в скором времени будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Отмечается, что только за последний год количество ДТП с мигрантами возросло на 6,5 процента. Число пострадавших в них выросло на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом, а погибших - на 4,5 процента.

Авторы поправок уточнили, что мигранты сегодня могут использовать иностранные права в течение года с момента получения вида на жительство либо российского гражданства. Или - с даты первого после получения удостоверения въезда в Россию.

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