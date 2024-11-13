«Мисс Интернешнл 2024» стала Хюинь Тхи Тхань Тхюи из Вьетнама

Финал международного конкурса красоты «Мисс Интернешнл-2024» состоялся в Токио. В нем приняли участие девушки из 71 страны мира, сообщает ridus.ru.

Главную корону конкурса завоевала студентка из Вьетнама Хюинь Тхи Тхань Тхюи. Она обошла соперниц из Испании, Новой Зеландии и Чехии.



Церемония проходила на токийском стадионе Tokyo Dome и транслировалась в реальном времени по всему миру. 62-й международный конкурс открыло дефиле участниц в национальных костюмах. После девушки вышли к зрителям в купальниках.



В финал вышли 8 конкурсанток - из Боливии, Польши, Вьетнама, Индонезии, Чехии, Испании, Новой Зеландии и Венесуэлы. Они отвечали на вопросы ведущих по таким темам, как гендерное равенство, лидерство, искусственный интеллект, экология и экономика.

В итоге победила Тхань Тхюи, которая стала первой вьетнамкой, удостоенной титула «Мисс Интернешнл».