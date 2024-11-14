Китайский CATL готов инвестировать в США в производство батарей

18:33 2024-11-14
Китайский CATL готов инвестировать в США в производство батарей

Масштабный инвестпроект сможет реализоваться, если его поддержит избранный президент Америки Дональд Трамп.

Глава мирового лидера производства электромобильных батарей Цзэн рассказал Reuters, что может рассмотреть и поддержать масштабный инвестпроект в США, если он будет поддержан новым главой Белого дома.

Судя по предвыборным заявлениям Дональда Трампа, избранный президент США еще больше хочет ужесточить торговые правила для импорта стратегически важных товаров. В том числе - электромобилей и их компонентов в Америке.

Однако, в отличие от Байдена, он готов поддержать новые производства на зарубежные инвестиции, на которых будут трудиться американцы.

Глава CATL при этом уточнил, что цилиндрические батареи Tesla очень скоро потерпят неудачу в связи с изменением технологии аккумуляторов.

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