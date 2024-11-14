В России автомобили Lada, Xcite и Haval одобрили на эксплуатацию чиновниками

Российский Минпромторг утвердил перечень автомобилей, рекомендованных к использованию для служебных целей государственными и муниципальными организациями, сообщает ufocar.ru.

В новом списке - автомобили Lada Aura, а также кроссовер Xcite X-Cross 8. В целом в перечне рекомендованных для госслужащих машин значатся 14 брендов и свыше 40 моделей автомобилей.

В нем - все марки Lada, «Москвич», модели ГАЗель Next и ГАЗель NN, Соболь и Соболь NN, автомобиль Sollers ST6, электрокары Evolute.

А еще - кроссоверы Haval, Aurus Senat и Komendant, Kaiyi E5, X3 Pro и X3, X7, BAIC, U5 Plus, X35 и X55, BJ40 Plus и X7, SWM, модели G05 Pro и G01. Замыкает перечень кроссовер Citroen C5 Aircross, выпускаемый компанией «Автомобильные технологии».