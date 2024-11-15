Американка из-за ошибки в использовании контактных линз потеряла зрение

18:35 2024-11-15
Американка из-за ошибки в использовании контактных линз потеряла зрение

Она плавала в Мексиканском заливе, не снимая линзы, и заразилась редкой инфекцией.

Бруклин Маккасланд из Техаса ослепла на один глаз, заразившись редкой инфекцией, вызванной паразитом Acanthamoeba keratitis.

Как уточняет сhicago24online.com, это случилось после поездки на пляж, где 23-летняя девушка плавала в контактных линзах.

Через неделю американка почувствовала раздражение в правом глазу, затем там же - сильную боль. Визиты к врачам и антибиотики не дали результата, правильный диагноз ей поставили только через месяц.

Acanthamoeba keratitis довольно редкое заболевание, чаще всего оно поражает носителей контактных линз. Паразиты проникают в глаз через микроповреждения роговицы, которые провоцирует ношение линз. Это вызывает воспаление, боль и даже слепоту.

В частности, Маккасланд вынуждена из-за сильной светочувствительности и боли проводить время в темной комнате. Ее ждет трансплантация роговицы, однако такая процедура возможна лишь после полного устранения инфекции.

Бруклин призналась, что она 16 лет носит линзы и не знала, что плавание либо прием душа в линзах может быть опасным. 

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