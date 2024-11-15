Американка из-за ошибки в использовании контактных линз потеряла зрение

Бруклин Маккасланд из Техаса ослепла на один глаз, заразившись редкой инфекцией, вызванной паразитом Acanthamoeba keratitis.

Как уточняет сhicago24online.com, это случилось после поездки на пляж, где 23-летняя девушка плавала в контактных линзах.

Через неделю американка почувствовала раздражение в правом глазу, затем там же - сильную боль. Визиты к врачам и антибиотики не дали результата, правильный диагноз ей поставили только через месяц.

Acanthamoeba keratitis довольно редкое заболевание, чаще всего оно поражает носителей контактных линз. Паразиты проникают в глаз через микроповреждения роговицы, которые провоцирует ношение линз. Это вызывает воспаление, боль и даже слепоту.

В частности, Маккасланд вынуждена из-за сильной светочувствительности и боли проводить время в темной комнате. Ее ждет трансплантация роговицы, однако такая процедура возможна лишь после полного устранения инфекции.

Бруклин призналась, что она 16 лет носит линзы и не знала, что плавание либо прием душа в линзах может быть опасным.