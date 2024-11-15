BETA испытала серийную версию электросамолета ALIA CTOL

Первый полет серийного электросамолета ALIA CTOL осуществила американская компания BETA Technologies, сообщает hightech.plus.

Проведенные основателем и летчиком-испытателем компании Кайлом Кларком испытания длились около часа.

В ходе полета борт поднялся на высоту 2133 метра, затем совершил несколько заходов на посадку и после плавно приземлился.

Компания рассчитывает получить разрешение на коммерческую эксплуатацию ALIA CTOL к 2025-му году.

К слову, BETA одновременнно развивает также линейку самолетов, куда входят версии с вертикальным взлетом ALIA VTOL.