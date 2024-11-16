Пенсионерка в России застряла в батарее головой

17:41 2024-11-16
Пенсионерка в России застряла в батарее головой

В квартиру к пострадавшей зашла почтальон, которая и организовала для нее оперативную помощь спасателей.

В Единую дежурную диспетчерскую службу Уфы позвонила женщина и сообщила о пожилой женщине, которая застряла головой в батарее. Она уточнила, что является почтальоном и в квартиру пострадавшей зашла по работе. 

На место ЧП поехали спасатели и сотрудники обслуживающей организации, которые должны были оперативно понизить температуру в батареях, сообщает МК.

В квартиру спасатели попали не сразу. Только спустя некоторое время им открыли двери двое мужчин подшофе и заявили, что «уже помогли своей матери сами».

Спасатели увидели, что пенсионерка лежит «без сознания на полу возле радиатора» и доставили пожилую женщину в больницу.

Каким образом она смогла продеть голову в батарею, не сообщается - так же, как и о ее состоянии здоровья. 

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