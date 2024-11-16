Nissan с электроседаном N7 попробует отвоевать позиции в Китае

Компания Nissan предпримет попытку вернуть свои утраченные позиции на китайском рынке. При этом ставка делается на выход электромобиля нового поколения – седана N7.

Как уточняет Лента.ру, презентация новинки состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. Седан построен на платформе, которая разработана в Dongfeng Nissan.

Компания обещает подарить владельцам «непревзойденный комфорт и много интеллектуальных технологий».

N7 позиционируется как авто для семейных клиентов. Его размеры - 4930 x 1895 x 1487 мм, колесная база - 2915 мм.

Фирменный стиль автомобилю придают передние фары, которые внешне напоминают бумеранг. Предусмотрена также персонализация в виде очень простых рисунков на оптических панелях, состоящих из 710 светодиодов.

Основные характеристики пока остаются в тайне. Тем не менее, известно, что партнеры сделали все, чтобы автомобиль был особенно комфортным для водителя.

Этому способствует водительское сидение с 49 датчиками, которые сканируют положение тела пилота во время движения. При этом система регулировки с помощью ИИ анализирует такие данные и подстраивает кресло под него.

N7 в продажу в Китае должен поступить в первой половине 2025 года.