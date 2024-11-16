Ученые разгадали загадку жертвоприношения в Мексике 42 детей в 15 веке

Останки скелетов как минимум 42 детей от 2 до 7 лет обнаружены в храмовом комплексе в Мехико Темпло-Майор в 1980 и 1981 годах.

Они были обращены вверх, и у них были укорочены конечности. Часть гробов были украшены ожерельями, в останки также были помещены зеленые каменные бусины, сообщает журнал Вокруг света.

Новое исследование показало: вероятно, что детей принесли в жертву, чтобы положить конец великой засухе.

По словам археолога Леонардо Лопеса Лухана, произошедшая во время правления Моктесумы І и строительства Темпло-Майор засуха лишила местных жителей урожая и заставила голодающие семьи продавать детей в города в обмен на еду.

В стремлении смягчить последствия засухи, принесенные в жертву детские тела посыпали синим пигментом, ракушками, мелкими птицами. Украшение детей, возможно, было попыткой сделать их подобными дождевым гномов, считает Лопес Лухан.