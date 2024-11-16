В Китае вывели сладкие на вкус томаты

19:37 2024-11-16
В Китае вывели сладкие на вкус томаты

Специалисты в ходе исследований выявили два ключевых гена, которые отвечают за сладость плодов, и вернули овощу эти утраченные функции.

Учёные Академии сельскохозяйственных наук в Шэньчжэне показали новый сорт томатов, которые станут открытием для гурманов.

Специалисты в ходе исследований выявили два ключевых гена, которые отвечают за сладость плодов, и вернули эти утраченные функции при помощи технологии редактирования генов Crispr-Cas9, сообщает Nature.

К слову, как уточняет издание, дикие сорта томатов славятся насыщенным сладким вкусом. Но в процессе селекции для промышленного выращивания вкусовые качества оставались на втором плане.

Как показал генетический анализ, у современных культурных сортов эти гены почти утратили активность, что привело к снижению уровня сахара в плодах.

Исследователи, используя метод Crispr-Cas9, смогли восстановить генетическую активность, снова позволив томатам вырабатывать больше сахара. 

В скором времени новые генетически модифицированные томаты должны поступить на рынок. 

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