В Европу возвращается General Motors с брендом Cadillac

14:18 2024-11-17
В Европу возвращается General Motors с брендом Cadillac

Ставку американский производитель делает на систему помощи при вождении Super Cruise, обеспечивающей беспилотное управление автомобилем.

General Motors с брендом Cadillac возвращается в Европу. Об этом в эксклюзивном интервью WELT рассказал руководитель европейского подразделения GM Пере Бругаль.

По его словам, ставку американский производитель делает на систему помощи при вождении Super Cruise, обеспечивающей беспилотное управление автомобилем.

«Наша цель - быстрее предложить в Европе Super Cruise. Если это будет юридически возможно, то все случится в 2025 году», - подчеркнул собеседник издания. Сейчас идет работа по омолгации моделей Cadillac к новым европейском законам безопасности и сертификации системы Super Cruise.

По версии Аbw.by, одной из первых моделей на рынке ЕС может стать кроссовер Cadillac XT6 2025. На него уже принимают заказы в Китае.

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