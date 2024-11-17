В конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2024» победила представительница Дании

15:55 2024-11-17
В конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2024» победила представительница Дании

Этот титул достался 21-летней Кьер Тейлвиг, белорусская участница Элеонора Качаловская не прошла в финал.

Финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная - 2024» состоялся в Мехико в ночь на воскресенье.

Как сообщает Лента.ру, корону победительницы вручили начинающему юристу, чемпионке Европы и мира по танцам и специалисту в сфере красоты.

21-летняя Кьер Тейлвиг стала первой датчанкой, победившей в этом конкурсе.

Всего за право называться самыми красивыми девушками Вселенной боролись 125 участниц.

В их числе была и белоруска - «Мисс Беларусь - 2023», первая вице-мисс «Мисс Европа Континенталь - 2023» Элеонора Качаловская. К сожалению, в топ-30 финалисток девушка не вошла.

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