В конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2024» победила представительница Дании

Финал 73-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная - 2024» состоялся в Мехико в ночь на воскресенье.

Как сообщает Лента.ру, корону победительницы вручили начинающему юристу, чемпионке Европы и мира по танцам и специалисту в сфере красоты.

21-летняя Кьер Тейлвиг стала первой датчанкой, победившей в этом конкурсе.

Всего за право называться самыми красивыми девушками Вселенной боролись 125 участниц.

В их числе была и белоруска - «Мисс Беларусь - 2023», первая вице-мисс «Мисс Европа Континенталь - 2023» Элеонора Качаловская. К сожалению, в топ-30 финалисток девушка не вошла.